Силы РЭБ подавили беспилотник в Орловской области
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Дрон упал недалеко от села Свободная Дубрава.
В Орловской области был подавлен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Ливенского района. После воздействия объект упал недалеко от села Свободная Дубрава. В результате, по словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Клычков добавил, что место падения беспилотника оцепили, там работают правоохранители.
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