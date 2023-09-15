Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Так российский дипломат отреагировала на недавние заявления со стороны Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок в отношении России и Китая. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

Прежде министр иностранных дел Германии назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, для которого победа российской армии в украинском конфликта стала бы знаком.

«Ахтунг! Кто найдет потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке — ей хуже с каждым днем», — написал Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином.