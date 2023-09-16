Дом-призрак: жильцы пятиэтажки в Махачкале рискуют остаться без компенсации
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Фото, видео: 5-tv.ru
Дом оказался самостроем.
В Махачкале жильцы пятиэтажки, где накануне взорвался бытовой газ, остались без крыши над головой и, скорее всего, не получат никакой компенсации.
Выяснилось, что по документам здание нигде не отражено, а за расположение и подключение коммуникаций не отвечает ни одна контора, потому что все сделано самовольно.
Как так вышло? И что делать людям, которые в одночасье лишились всего? Выяснил корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.