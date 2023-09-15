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Инцидент произошел на конференции в немецком городе Мюнстере. Что стало причиной словесного конфликта?

Киевский мэр Виталий Кличко, говоря о поставках ракет Taurus, то ли случайно, то ли специально поднял голос. Это не оценил глава Минобороны Германии Борис Писториус, выразив возмущение.

«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — сказал с раздражением Писториус, слова которого приводит РИА Новости.

Инцидент произошел на конференции в немецком городе Мюнстере. там обсуждались поставки оружия киевскому режиму со стороны Германии.

Прежде стало известно, что Германия может передать киевскому режиму ракеты Taurus через несколько недель. Такую возможность допустил министр обороны.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.