Орудие к бою! Армия России отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ
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Армия России отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Сразу пять опорных пунктов противника удалось взять под Белогоровкой в ЛНР.
Общими усилиями наших военных на разных направлениях спецоперации за минувшие сутки были отражены восемь атак штурмовых групп ВСУ. Сразу пять опорных пунктов противника удалось взять под Белогоровкой в ЛНР. О результативной работе наших артиллеристов и танкистов рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.
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