В Москве задержали мужчину за слив данных о производителе беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Коммерческую информацию задержанный распространял в интернете. Что ему грозит?

В Москве задержали сотрудника компании «Кронштадт» за распространение сведений о производстве беспилотников. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе организации, уточнив, что речь идет об одном из инженеров.

Установлено, что сотрудник выкладывал на один из сайтов информацию, составляющую коммерческую тайну. Речь идет о персональных и технических учетных записях, а также паролях. Утечку вовремя обнаружила служба безопасности и предотвратила ее.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации 5-tv.ru, мужчину задержали в Москве несколько дней назад, 12 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено в Москве против мужчины, который выступал так называемым «вором в законе» и оказывал влияние на осужденных в колониях.