ВСУ при ударе по Новой Каховке использовали ракету с поражающими элементами

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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В результате атаки погиб мирный житель.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обстреле Новой Каховки в Херсонской области использовали ракету с поражающими элементами. Об этом сообщил глава администрации городского округа Владимир Леонтьев.

«В 09:20 нанесен удар ракетой, начиненной, кроме взрывчатого вещества, поражающими элементами», — сказал он, назвав атаку террористическим актом.

В пятницу, 15 сентября, неонацисты атаковали микрорайон «Сокол» в Новой Каховке. Сообщалось, что в районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах. В результате погиб один мирный житель, ранения получили еще 15 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два украинских морских дрона были уничтожены в юго-западной части Черного моря.