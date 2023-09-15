СБУ во второй раз обвинила блогера Подоляку в госизмене

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

В ведомстве раскрыли новые факты преступлений, «доказывающие» вину публичного лица.

Украинская служба безопасности во второй раз обвинила блогера-миллионника Юрия Подоляку в госизмене. С соответствующей информацией в публичное поле вышли представители ведомства.

По предварительной информации, в распоряжении объединения появились новые сведения, «доказывающие факт преступлений» блогера. Сейчас его обвиняют в сотрудничестве с Россией.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины („Государственная измена, совершенная в условиях военного положения“)», — сообщили в СБУ.

Привлечь Подоляку к уголовной ответственности в СБУ пока не могут. Блогер находится в России, поэтому задержать его сотрудники безопасности Украины просто не могут.

До этого журналисту уже предъявили обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, включая статью о госизмене. В СБУ сочли, что блогер ведет подрывную деятельность, «распространяя информацию, не соответствующую действительности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Канада ввела санкции против 24 человек, одним из которых оказался Юрий Подоляка.