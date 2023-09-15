Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актрису могут заинтересовать только те мужчины, которые хороши в постели.

Любовь Руденко всегда любила мужчин помоложе — все ее партнеры были младше, а последний и вовсе отставал от актрисы на целых 15 лет. Руденко рассказала сайту utro.ru, что ей попросту скучно со сверстниками.

«Мне важно, чтобы у человека был молодой дух, чтобы он не был уставшим от жизни, а я могла бы с ним тусоваться, ездить везде, плавать по три часа в море. К тому же, мужчина может меня заинтересовать лишь в том случае, если он очень хорош в постели, и я забываю с ним обо всем», — поделилась откровениями Любовь.

Актриса, которой в следующем месяце исполнится 64 года, призналась, что ей было бы хорошо даже с сорокалетним мужчиной. Руденко не сомневается, что ее сын поймет и не осудит, если она начнет отношения с его ровесником, ведь для него главное, чтобы она была счастлива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Руденко разрешала мужу изменять ей.