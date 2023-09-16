«Несбалансированный рост»: что будет с рублем после повышения ключевой ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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К каким сценариям стоит готовиться россиянам?

После повышения ключевой ставки Банком России (ЦБ) у многих возник вопрос, как это повлияет на курс рубля. Финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал изданию URA.RU, чего ждать от сложившейся ситуации.

Так, по мнению эксперта, рубль ответил на повышение показателя очень слабым укреплением из-за того, что рынок ожидал от ЦБ этого решения. Сейчас курс валюты поддерживается ценами на нефть, однако в будущем Россия может столкнуться с большим ослабеванием рубля и повышением ключевой ставки, в случае если регулятор не введет дополнительных мер.

На фоне геополитических рисков, оттока капитала и экономического давления происходит рост инфляции — с августовских 5,2% она поднялась до 5,5%. А к концу 2023 года, по прогнозам, она может составить до 6-7%.

«Экономическая активность растет, но этот рост несбалансированный из-за высокого внутреннего спроса. ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2024 году. Ключевая ставка может быть повышена еще на предстоящих заседаниях», — предупредил аналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых.