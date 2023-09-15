«Все вокруг мертвые, а ты их королева»: Брухунова раскрыла свою суперсилу

Брухунова заявила, что относится к негативу в свой адрес с достоинством

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Жена Евгения Петросяна вновь поразила публику необычными высказываниями в соцсетях.

Татьяна Брухунова заявила, что королевой можно стать лишь впитывая негатив, причем как можно в больших объемах. В личном блоге молодая жена Евгения Петросяна поделилась цитатой из книги «Бэтман Аполло» Виктора Пелевина.

«Знаешь, что делает тебя королевой? Исключительно объем говна, который ты можешь проглотить с царственной улыбкой. Нормальный человек сблюет и повесится, а ты улыбаешься и жрешь, улыбаешься и жрешь. И когда доедаешь до конца, все вокруг уже синие и мертвые. А ты их королева», — так блогер подписала новую фотографию на своей странице.

На кадре Брухунова с улыбкой позирует на камеру, демонстрируя очередной костюм: джинсовая юбка и заправленная в нее многослойная рубашка. Кем себя считает жена Петросяна — королевой или тем, кто посинел и умер — неизвестно. Но такая неоднозначная публикация в ее профиле появляется не впервые.

Брухунова и Петросян счастливы вместе уже четыре года. Сына они назвали Ваганом в честь дедушки по отцу. Родители не обращают внимания на сплетни об их семье, но меньше от этого их не становится.

Помимо статуса жены, Брухунова также исполняет роль директора Театра эстрадных миниатюр под руководством Петросяна. Именно работа свела их пути в один.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Петросяна рассказала о характере их сына.