«Жаловалась на мужа»: появились подробности убийства девушки в Ленобласти
Убитая в Ленобласти девушка жаловалась на сожителя-накромана
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Погибшая хотела начать новую жизнь.
В городе Сосновый Бор Ленинградской области было найдено тело 27-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Как сообщает источник 5-tv.ru, перед своей гибелью девушка жаловалась знакомым на проблемы с гражданским мужем.
По словам источника, погибшая хотела кардинальным образом изменить свою жизнь.
«Все знали, что у них проблемы. Она давно уже думала уйти от сожителя, которого называла своим мужем, и мечтала начать новую жизнь. Мужчина любил выпить и побаловаться „запрещенкой“. А она хотела изменить ситуацию», — передает источник.
Сама погибшая характеризуется на месте работы как положительный человек, порядочный и добросовестный сотрудник.
Тело девушки было найдено в квартире, по одной из версий, ее задушили. Также есть информация, что правоохранители разыскивают сожителя погибшей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бездыханное тело нашли на качелях на детской площадке в Москве.