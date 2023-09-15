«Жаловалась на мужа»: появились подробности убийства девушки в Ленобласти

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Погибшая хотела начать новую жизнь.

В городе Сосновый Бор Ленинградской области было найдено тело 27-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Как сообщает источник 5-tv.ru, перед своей гибелью девушка жаловалась знакомым на проблемы с гражданским мужем.

По словам источника, погибшая хотела кардинальным образом изменить свою жизнь.

«Все знали, что у них проблемы. Она давно уже думала уйти от сожителя, которого называла своим мужем, и мечтала начать новую жизнь. Мужчина любил выпить и побаловаться „запрещенкой“. А она хотела изменить ситуацию», — передает источник.

Сама погибшая характеризуется на месте работы как положительный человек, порядочный и добросовестный сотрудник.

Тело девушки было найдено в квартире, по одной из версий, ее задушили. Также есть информация, что правоохранители разыскивают сожителя погибшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бездыханное тело нашли на качелях на детской площадке в Москве.