Площадь пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре выросла вдвое

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Пламя охватило один из корпусов бывшего учреждения и стремительно распространилось.

Утром 15 сентября в Самаре пламя охватило один из корпусов бывшего подшипникового завода около Кировского рынка. На место ЧП выехали пожарные расчеты.

По предварительной информации, первые очаги возгорания были зафиксированы в неиспользующемся здании: по словам очевидцев, в одном из ангаров загорелось машинное масло. Пламя быстро охватило территорию, и уже спустя считанные минуты распространилось на 500 «квадратах». Сейчас огонь охватил уже тысячу квадратных метров.

На месте работают пожарные службы. Информации о погибших и пострадавших нет. Всего в тушении задействовано 114 человек и 38 единиц техники.

Напомним, что это уже не первый пожар на территории бывшего завода. Предыдущий инцидент произошел 1 января 2021 года. Тогда жертвой возгорания стал мужчина.

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