На тренажере показали, как действовали пилоты Airbus, посадившие самолет в поле

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru

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Борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Что сработало в самолете во время аварийной ситуации?

Начальник Центра профессиональной подготовки летного состава «Уральских авиалиний» Сергей Лоза показал 5-tv.ru, как действовали пилоты, экстренно посадившие самолет в поле под Новосибирском.

Так, у обоих пилотов есть пилотажный прибор и навигационная. В штатном полете на предупреждающем дисплее есть текущая информация, в любое время экипаж может посмотреть любую систему.

«Когда произошел отказ, сначала появляется сообщение. Пилот, который не пилотирующий, озвучивает его. Пилотирующий пилот забирает управление, связь и передает ситуацию. В это время не пилотирующий начинает анализировать неисправные системы», — объяснил Сергей Лоза.

Когда все было в порядке, все системы горели зеленым цветом: жидкость показывалась полностью, насосы исправно работали. При отказе мог полностью упасть показатель жидкости либо отказать привод. Давления в тот момент уже не стало, и система перестала работать.

Утром 12 сентября самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Ведь Основная версия произошедшего — отказ гидравлики.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Благодаря храбрым и оперативным действиям пилотов самолет удалось благополучно посадить в пшеничном поле, а всех пассажиров после эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru писал, что пилот «Уральских авиалиний» впервые рассказал о посадке на поле.