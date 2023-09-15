Готовят к операции? Что сейчас происходит с Игорем Николаевым

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Одной из возможных причин госпитализации являются проблемы с сердцем.

Российский певец и композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Как сообщает источник 5-tv.ru, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

По словам источника, Игорь Николаев помещен в палату интенсивной терапии, столичные медики готовят артиста к операции. Пока неясно, что точно является причиной возможного хирургического вмешательства, однако, по некоторым данным, у артиста проблемы с сердцем, а его состояние врачи оценивают как тяжелое.

При этом стоит отметить, что певец уже попадал в больницу, тогда причиной были сердечные проблемы. Сообщалось, что ему была сделана операция по установке стента. Госпитализация продлилась около семи дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Николаев вместе с семьей отдыхал прошедшим летом в Италии и делилися впечатлениями в социальных сетях.