Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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В регуляторе отметили, что инфляционное давление на экономику осталось высоким.

Центробанк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Решение принято советом директоров ЦБ, сообщается на официальном сайте регулятора.

Прежде ставка находилась на уровне 12%. Однако, как отметили в Банке, инфляционное давление на экономику осталось высоким.

«Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в заявлении.

На возможность дальнейшего повышения ставки в ЦБ отвечают, что будут принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский центральный банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%.