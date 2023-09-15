Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Лидер киевского режима Владимир Зеленский рискует оказаться между двух огней.

Провалившая контрнаступление Украина рискует столкнуться с новой волной проблем. Киев и лидера режима Владимира Зеленского призовут к новому этапу переговоров, в рамках которых Украина неизбежно почувствует на себе давление Запада. С таким мнением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на дипломата, страны Европы допускают грандиозную ошибку, буквально подталкивая Украину к примирению с Россией. Несогласная с подобным раскладом Америка, в свою очередь, будет настаивать на продолжении уже имеющейся политики. Таким образом, Зеленский и компания окажутся «между молотом и наковальней».

«Если Украину заставят принять решение, которое она не одобряет, Запад от этого только проиграет: у наших границ появится 40-миллионная нация, чувствующая себя преданной», — отметил он.

Липавский подчеркнул, что перед Прагой стоит задача не «отложить войну», а «лишить Россию возможностей расширяться» на территории Восточной Европы.

Примечательно, что ни о каких успехах Европы и Запада говорить не приходится. Только за последнее время Россия отразила контрнаступление ВСУ, разбомбила танк Challenger 2 и отразила с десяток атак беспилотников, организованных диверсантами ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.