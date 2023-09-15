«Жалобы были»: мэр Махачкалы раскрыл причину взрыва газа в жилом доме
Мэр Махачкалы Умавов назвал причиной взрыва в жилом доме утечку газа
Фото, видео: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС; 5-tv.ru
Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажки.
Причиной взрыва в жилом доме в Махачкале стала утечка газа. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru заявил мэр города Юсуп Умавов.
«По имеющейся информации, неоднократно жалобы были, что они незаконно подключились к газу и их отрезали», — рассказал глава Махачкалы.
Он отметил, что живущие в этом доме люди понесли большой ущерб. Из-за того, что дом возведен незаконно, у них нет необходимых разрешений и документов, которые позволили бы застраховать имущество.
«Людям будем помогать, как возможно», — пообещал Умавов.
Взрыв прогремел на четвертом этаже пятиэтажки в Махачкале. Огонь охватил верхние этажи моментально, возникла паника.
Люди, запертые в горящих квартирах кричали, молили о помощи и пытались спастись, вылезая из окон. На месте ЧП лично координировал действия правоохранительных органов и экстренных служб прокурор Кировского района Махачкалы.
В связи с инцидентом проводится ведомственная проверка.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места взрыва в Махачкале.