В ФРГ допустили возможность поставки Киеву ракет Taurus через несколько недель

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich

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При этом прежде в Минобороны Германии высказывали сомнения по поводу передачи данного оружия.

Германия может передать киевскому режиму ракеты Taurus через несколько недель. Такую возможность допустил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

При этом прежде Писториус заявлял, что Берлин необязательно будет отправлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, даже если Соединенные Штаты Америки (США) поставят стране ATACMS.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители F-16 станут легкой мишенью для России, считают на Западе.