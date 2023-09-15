На черном фоне: Кристина Асмус необычно «поздравила» Сашу Петрова со свадьбой

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Как актриса отреагировала на известие о новом статусе своего коллеги по цеху?

Кристина Асмус весьма необычно отреагировала на известие о женитьбе актера Александра Петрова, которая состоялась 10 сентября. Артистка сделала публикацию в личном блоге в социальных сетях, которая, вероятно, должна показать ее отношение к новому статусу коллеги.

Кристина Асмус, которая является близкой подругой бывшей девушки Петрова Стаси Милославской, опубликовала надпись на черном фоне.

«Друг, R.I.P. …» — лаконично высказалась актриса.

Стоит отметить, что Стася Милославская и Александр Петров встречались три года и даже признавались поклонникам, что планируют пожениться. Девушка неоднократно говорила, что хочет замуж. Однако вместо регистрации в ЗАГСе пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кем стала избранница Александра Петрова. Оказывается, актер женился на девушке, которую знает совсем недавно.

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