Лавров заявил о заговоре вокруг темы переговоров России и Украины

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Министр напомнил, что за последнее время было выдвинуто много инициатив по урегулированию конфликта.

Вокруг темы переговоров России и Украины возникает «настоящий заговор». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время круглого стола по урегулированию украинского кризиса.

Глава МИД напомнил, что за последнее время было выдвинуто много инициатив по данному вопросу.

«Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», — указал Ларов.

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский представил план по достижению мира, который состоит из десяти пунктов, включающих обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности страны.

Москва, в свою очередь, неоднократно обозначала готовность к переговорам со стороной конфликта, однако киевский режим законодательно запретил их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский уже на следующей неделе может оказаться за одним столом с представителем РФ в рамках заседания СБ ООН в США.