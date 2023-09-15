Военный аналитик раскрыл истинные мотивы Европы в украинском конфликте

Фото: Reuters / ANNEGRET HILSE

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Оказавшаяся замешанной в сомнительную историю Румыния располагает своими интересами, не столь очевидными для других стран.

Военный аналитик Александр Михайлов вывел власти европейских стран на чистую воду, объяснив, зачем на самом деле некоторым из них переговоры между Россией и Украиной. Соответствующим мнением руководитель Бюро военно-политического анализа поделился в беседе с URA.RU.

Наибольшую активность в последнее время проявляет Румыния, случайно оказавшаяся «замешанной» в истории с подбитым беспилотником. По словам Михайлова, в стране используют ситуацию с обломками БПЛА для того, чтобы прекратить противостояние, разгорающееся у ее границ.

Если США военное противостояние идет только на руку, то Румыния в конфликте и потенциальной угрозе не заинтересована.

«Это еще одна возможность для европейских стран, входящих в НАТО, заморозить конфликт. Вашингтон его раздувает. Ему выгодна долгосрочная военная кампания у границ России. А тем лидерам, которые хоть и являются союзником США по НАТО, но им не выгоден конфликт у своих границ. Поэтому для Румынии и других государств Восточной Европы это очень удобный инструмент, чтобы сейчас начать еще больше давить на киевский режим и склонять его к переговорам с Россией», — сказал он.

Военный аналитик подчеркнул, что Европа опасается начала ядерного конфликта с Россией. Только за последнее время количество стран, активно выступающих за прекращение боевых действий, возросло в разы.

«Это лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер Венгрии Виктор Орбан говорили о необходимости начать переговоры с Россией. Этих голосов все больше», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, как Запад усугубляет конфликт между Россией и Украиной.