Финляндия планирует запретить въезд в страну российских автомобилей

Фото: www.globallookpress.com / Antonio Sempere

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Однако прежде финские власти заявляли, что не будут следовать указаниями Еврокомиссии.

Финляндия запретить въезд в страну российских легковых автомобилей. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что в ближайшее время об этом официально объявят власти страны.

«Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС. Ожидается, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит о решении сегодня», — говорится в сообщении.

К слову, на этой неделе аналогичное решение приняли Эстония, Латвия и Литва.

Однако прежде МИД Финляндии заявлял, что не будет следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете туристам из России въезжать в Евросоюз на своих автомобилях и допускающим их конфискацию.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия смягчила ранее введенный запрет для россиян на ввоз личных вещей.