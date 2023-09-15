Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян

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Северокорейский лидер посещал Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Реакция Запада была мгновенной.

В МИД России резко отреагировали на внесение Ким Чен Ына в базу «Миротворца». Представители ведомства подчеркнули, что это — ничто иное как провокация.

«Внесение Ким Чен Ына в базу украинского сайта „Миротворец“ — очередная провокация киевского режима, тщетная попытка всех запугать», — говорилось в официальном заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на портале «Миротворца» были размещены личные данные лидера КНДР, а также причина внесения в базу: «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и якобы пособничество России. Все это произошло после того, как Ким Чен Ын посетил Россию с рабочим визитом и обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным важные проблемы современности.