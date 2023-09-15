Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Николаев; 5-tv.ru

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Благодаря слаженным и оперативным действиям пилотам удалось сохранить пассажиров живыми и невредимыми.

Командир самолета Airbus A320, экстренно севшего в Новосибирской области, поделился с 5-tv.ru деталями произошедшего. По словам Сергея Белова, первой задачей было спасение пассажиров.

«Со вторым пилотом провели брифинг, нашли подходящее место для безопасной посадки, выполнили посадку на поле, так как рядом было болото и лес. Поле было единственным местом, где можно было безопасно сесть. Задача стояла сохранить жизни и здоровье пассажиров», — объяснил мужчина.

После благополучной посадки пилоты эвакуировали пассажиров. Сергей Белов отметил, что люди сохраняли спокойствие и не паниковали, существенно облегчив задачу.

Все нештатные ситуации, подчеркнул командир воздушного судна, всегда отрабатываются на тренажерах. Однако с подобными случаями Белов ранее не встречался.

«Выбрал эту профессию, потому что дедушка был военным штурманом, папа был заслуженным летчиком. Хотелось бы продолжить дело своей династии. Это моя мечта, в другой работе я себя не вижу», — сказал пилот.

Утром 12 сентября борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Ведь Основная версия произошедшего — отказ гидравлики.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Из Омска для организации помощи вылетал самолет со спасателями Росавиации. Также в район Каменки были направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

Никто из пассажиров рейса серьезно не пострадал и не нуждался в медицинской помощи после посадки самолета. Лишь несколько человек обратились в больницу с ушибами.

Летчиков, посадивших самолет в пшеничном поле, представят к наградам. Пилоты не только спасли жизни людей, но и посадили самолет так, что он почти не повредился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изъяты «черные ящики» севшего в поле рейса Сочи — Омск.