В Китай по Северному морскому пути впервые доставлена партия СПГ от «Газпрома»
Фото: www.gazprom.ru
Для доставки сжиженного природного газа использовали танкер.
Российская компания «Газпром» впервые доставила в Китай по Северному морскому пути сжиженный природный газ (СПГ) собственного производства. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
В КНР газ, произведенный компанией, был доставлен танкером «Великий Новгород».
«Это первая поставка СПГ производства „Газпрома“ по Северному морскому пути», — сообщили в «Газпроме», отметив, что использование данного маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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