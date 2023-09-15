Слишком долго молчала: раскрыты детали смерти дочери «ворошиловского стрелка» Ульянова

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

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Мог ли кто-то желать смерти женщине?

Дочь великого советского актера Михаила Ульянова Елена Ульянова была найдена мертвой в своей квартире в Москве. Предварительно, смерть наступила вечером 14 сентября, в минувший четверг. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Предварительно, тело Елены Михайловны обнаружила ее знакомая, в доме на улице Большая Бронная. Есть версия, что женщина пришла к Ульяновой по просьбе ее друга, который не мог до нее дозвониться.

В настоящий момент полиция исключает криминальную версию произошедшего. Предварительно, причиной смерти Елены Ульяновой мог стать сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последние годы Елена Ульянова страдала от проблем со здоровьем.