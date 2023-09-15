ВМФ России получит до конца года 12 надводных и подводных кораблей

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Совершенствование флота позволяет российской армии отвечать новым вызовам и угрозам.

В состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца года войдут 12 кораблей. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Он уточнил, что среди них будут как надводные, так и подводные суда.

«Среди них — фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», — сказал Шойгу.

Министр также отметил, что совершенствование флота позволяет отстаивать геополитические интересы России, а также реагировать на новые вызовы и угрозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье, куда приехал с рабочим визитом.