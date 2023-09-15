Патрушев: США готовы отправить на убой войска других стран НАТО вместо своих

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Вашингтон делает все возможное ради затягивания конфликта на Украине. Чем это обернется?

США готовы отправить на убой войска других стран Североатлантического альянса вместо своих. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, напомнив всему миру о «хитрых» стратегиях Вашингтона.

Также Патрушев подчеркнул, что НАТО продолжает непрерывно расширяться. Тем самым США фактически «поглощают» государства, у которых нет возможности им противостоять. Американцы практически порабощают людей, разрасываясь ими как пушечным мясом. Не щадя никого.

«Военная мощь НАТО используется для сохранения западной гегемонии, экономического закабаления, политического давления на государства, не представляющие для альянса военной угрозы. За семь десятилетий натовцы стали участниками более чем 200 военных конфликтов по всему миру», — написал в своей статье для журнала «Разведчик» Николай Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев назвал заказчиков кибератак на Россию под флагом Украины.