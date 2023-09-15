Дочь «ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве

Дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в своей квартире в Москве

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Елена Ульянова — дочь великого советского актера — умерла в возрасте 64 лет. Что с ней случилось?

Дочь актера Михаила Ульянова — Елена — найдена мертвой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации источника, женщину обнаружили в собственной квартире на Большой Бронной улице. По предварительным данным, смерть наступила накануне — вечером 14 сентября.

Елена Ульяновой было 64 года, она не занималась актерским мастерством, как ее родители, и посвятила жизнь профессии графика-художника. Что стало причиной смерти наследницы известного актера — неизвестно.

Михаил Ульянов прожил со своей женой Аллой Парафьяк почти полвека. В 2004 году супруги отметили золотую свадьбу.

Ульянов на тот момент уже продолжительное время боролся с болезнью Паркинсона. Дочь Елена рассказывала, как маленькая и худая мама водила отца по коридорам больницы под руку.

Когда у артиста начались проблемы с почками и кишечником, он отказался от срочной операции, потому что понимал, что был при смерти. В это время у него родились правнуки. Правда, увидеть их актер уже не успел.

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