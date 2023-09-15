Лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу «Миротворца»

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

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Почему Украина считает его «своим врагом»?

Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался в украинской базе «Миротворец», куда страна вносит «своих врагов». Информация следует с официального сайта Незалежной.

Там также указана причина внесения северокорейского лидера в этот список — «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и якобы пособничество России.

Примечательно, что датой внесения в базу указано 6 сентября. Также там можно найти информацию и о том, что Ким Чен Ын находится под санкциями других стран.

Лидер КНДР посетил на текущей неделе Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным и осмотрел различные военные объекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын в рамках своего визита в Россию осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина.