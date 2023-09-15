Фото: www.globallookpress.com / Larissa Schwedes

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При этом жалуются не только боевики, но и сами инструкторы.

Киевский режим начал высказывать недовольство по поводу обучения боевиков западными инструкторами. Об этом пишет газета Financial Times, приводя слова командующего спецназом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Издание также отмечает, что жалуются и американцы — якобы боевики не смогли освоить все необходимые навыки. При этом украинский командир считает, что не все советы инструкторов из США, Великобритании и Польши были полезными.

«Если бы я делал только то, чему меня научили (западные военные), я был бы мертв», — заявил командир ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались. Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Кубы опровергли информацию о присутствии своих наемников на Украине.