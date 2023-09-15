Не актриса, но с высшим образованием: что известно о молодой жене Петрова

Фото: Instagram* / actorsashapetrov

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Почему актер неожиданно женился на едва знакомой 22-летней девушке и кто она такая?

Решение о женитьбы у Александра Петрова было спонтанным — познакомились с будущей женой случайно, а 10 сентября, спустя несколько свиданий, поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Чем молодая девушка смогла так очаровать взрослого мужчину?

Известно, что новоиспеченной супруге всего 22 года — она на 12 лед младше Петрова. Виктория имеет высшее образование, уже строит карьеру и может похвастаться прекрасной полной семьей.

С известным российским актером она познакомилась на улице. Никакого отношения к миру кино стройная темноволосая девушка не имеет, однако увлекается фотосессиями, в которых исполняет роль модели. В личном блоге жены Петрова много профессиональным снимков из фотостудий. Помимо этого, достаточно снимков с отдыха и из ресторанов.

Неожиданную свадьбу Вика тоже прокомментировала в соцсетях. Она опубликовала фото с бракосочетания и подписала его парой фраз.

«Будьте настоящими, верьте в любовь. Муж!» — гласит подпись на публикации.

Александр Петров женился на новой возлюбленной вскоре после знакомства. Instagram* / actorsashapetrov

Подробностями расставания с бывшей спутницей актер не поделился. Примечательно, что еще в середине лета в его личном блоге были романтические фотографии со Стасей Милославской, пишет KP.RU.

Александр Петров и Стася Милославская встречались с 2019 года. Первые предположения о звездном романе зазвучали в прессе после их совместной работы в ленте «Стрельцов». За эти годы в прессе не раз появлялись слухи о женитьбе пары, однако подтверждений не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену.

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