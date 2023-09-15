Охота объявлена: в ДНР раскрыли детали уничтожения Challenger 2

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Российские военные в два счета уничтожили танк, до недавнего момента считавшийся непобедимым.

Российские солдаты уничтожили британский танк Challenger 2, стоящий на вооружении ВСУ. Гордость Вооруженных сил Соединенного королевства поразили из противотанкового ракетного комплекса «Корнет», причем бойцам России не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы ликвидировать цель.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Вадим Гагин сообщил, что российские разведчики умело вычислили схему передвижения Challenger 2 в Работино. От краха британский танк не спасла даже специальная бронегруппа. Challenger 2 быстро заманили в засаду, сообщают РИА Новости.

«Нашей разведкой были обнаружены места передвижения, места дислокации и маршруты передвижения дальнейшие этой бронегруппы, в составе которой находился Challenger <…> Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения», — рассказал советник Пушилина.

Гагин добавил, что танк выгорел дотла, чем «развеял миф о непобедимости британского оружия».

Останавливаться на этом триумфе, впрочем, в российской армии не намерены. Подобная участь ждет и остальное вооружение, которое Запад поставляет на помощь ВСУ, резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, как обнаруженная уязвимость помогла бойцам ВДВ ликвидировать Challenger 2.