«Хорошо идут»: боевики ВСУ выгнали военнопленных на минное поле

Фото: © РИА Новости

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Пленникам угрожали оружием, а освободиться можно было только этим способом.

Неонацисты Вооруженных силы Украины (ВСУ) отправили на минное поле пленных российских солдат. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, пленникам угрожали оружием, а освободиться можно было одним-единственным способом — пройти минное поле и выжить. Сами националисты снимали свои издевательства на видео, которое оказалось в распоряжении агентства.

На кадрах боевики ВСУ гонят российских солдат на минное поле со словами: «Если дойдешь — свободен». При этом каждого военного они держат на прицеле.

«Хорошо идут. Недолго, правда», — прокомментировал на фоне один из украинских боевиков.

Ему не понравилось, как шел один из россиян, и националист решил открыть по нему огонь. Солдат меняет направление, но сразу же раздается мощный взрыв.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ.