«Сюрприз» для США: Россия приготовила ответ ВСУ на западные ракеты АТАСMS

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В Пентагоне все еще не нашли способ противостоять успешной российской стратегии ведения боя.

Американские ракеты ATACMS, если США все же поставят их Украине, окажутся под ударом российского противоракетного оружия. Соответствующий комплекс перехватит ракеты до того, как они достигнут цели. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в беседе с каналом Sputnik.

По словам американского морпеха, все попытки Америки хоть как-то противостоять мощи России «разбиваются о скалы». Так, очередная попытка помочь Украине поставками ракет рискует вылиться в большие технические потери, поскольку мощи знаменитых ракет АТАСMS явно не хватит, чтобы достичь цели, минуя российские установки, считающиеся «одними из самых эффективных в мире».

«ATACMS станет мишенью для российских противоракетных комплексов, которые перехватят снаряды до того, как они достигнут цели, и заблокируют системы наведения с помощью средств радиоэлектронной борьбы», — отметил он.

Примечательно, что Вашингтон прекрасно осознает все риски, но все равно готов поставлять дорогое и хорошо зарекомендовавшее себя вооружение ВСУ, считает Риттер. В Москве, в свою очередь, предполагают подобный расклад, а значит, готовы к нему.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев атаковал Крым британскими дальнобойными ракетами, нарушив, тем самым, данное ранее обещание.