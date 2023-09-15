Ведущие врачи: международный онкологический форум проходит в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В центре внимания — передовые методики, помогающие пациентам, которые еще вчера считались безнадежными.

Ведущие ученые и врачи объединились в борьбе с онкологическими заболеваниями. В Москве проходит международный форум с говорящим названием «Ради жизни».

В центре внимания — передовые методики, помогающие пациентам, которые еще вчера считались безнадежными. Инновационные подходы к диагностике и лечению рака изучила корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что онкологические симптомы могут быть как явными, так и абсолютно незаметными. Кожные пятна, например, могут увеличиваться и всячески видоизменяться даже в цвете.

Если болезнь пробралась под кожу, могут помочь пальпации. Внутренние онкологические проявления подчас определить просто невозможно, поэтому они, как правило, классифицируются как скрытые.