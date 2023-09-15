Девочке из Ростова показали ракету «Союз» перед стартом с Байконура

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

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Она на днях встречалась с президентом на космодроме Восточный.

С космодрома Байконур на МКС отправится новый экипаж. Это два россиянина — Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА, американка Лорел О’Хара.

Для Кононенко это уже пятая экспедиция на орбиту. На этот раз он пробудет там целый год и установит уникальный рекорд — суммарно больше тысячи суток в космосе.

Старт ракеты «Союз» запланирован на 18:44 по московскому времени. Традиционно на ее корпус нанесены различные изображения.

В том числе — символика МХТ имени Чехова, которому исполняется 125 лет, актеры приехали на Байконур. А индикатором невесомости в корабле будет служить символ театра — «чайка».

Провожать экипаж приехала и школьница из Ростова-на-Дону Мария Андреева. Она на днях встречалась с президентом на космодроме Восточный.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские космонавты уже этой осенью выйдут в открытый космос по программе для новой экспедиции.