FT: США узнали, что министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен и под следствием П

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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С начала лета постов лишились глава китайского МИДа и два высших командира ядерных сил Китая.

Министра обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности. Это увольнение стало четвертым по счету в аппарате страны: с начала лета отставку получил глава китайского МИД и два высших командира ядерных сил страны.

По предварительной информации американской газеты The Financial Times, печальная участь постигла и министра обороны Китая Ли Шанфу. Однако что стало причиной возможной отставки, источники журналистов не сообщают. Разведке удалось выяснить, что официальный представитель ведомства не появлялся на публике больше двух недель.

«Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель. Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», — сообщает издание.

Ранее компартия и Си Цзиньпин сделали несколько публичных предупреждений о недопущении коррупции в военных рядах. Изначально планировалось, что 7 и 8 сентября Ли Шанфу появится на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, но за два дня отказался от поездки «по состоянию здоровья».

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