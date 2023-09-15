Находящийся в розыске первый муж Ксении Бородиной станет отцом в четвертый раз

Фото: Instagram* / borodylia

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Беременная супруга Юрия Будагова хвастается округлившимся животом и получает поздравления.

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Юрий Будагов и его жена Залина Баширова ждут появления на свет третьего ребенка. Беременная возлюбленная бизнесмена, который в данный момент находится в международном розыске, опубликовала фото — на нем невозможно не заметить уже внушительных размеров живота. Будущая многодетная мама принимает поздравления близких и подписчиков.

«Никогда такого не было и вот опять», — смеется Баширова.

Пока эффектная брюнетка красуется в соцсетях, ее супруг скромно прячется за кадром. Будагов в последние годы не горит желанием лишний раз показываться на публике и в медиапространстве из-за проблем с законом. В 2021-м его заочно арестовали по делу о мошенничестве и объявили в розыск. По слухам, он то скрывается в Великобритании, то пытается получить турецкое гражданство.

У Ксении Бородиной есть дочь от Будагова Маруся. Ведущая «Дома-2» не раз заявляла, что девочка не общается с отцом и не получает от него финансовой помощи. Не по своей инициативе, а потому что папа просто не выходит на связь. Залина Баширова однажды опровергала обвинения соперницы, настаивая, что бизнесмен дарит дочери дорогие подарки.

К слову, второй бывший муж Бородиной Курбан Омаров тоже оставил дочь Теону на попечение матери. Он нечасто навещает наследницу, так как укатил с новой избранницей в Дубай. Телеведущая не препятствует общению экс-супруга с девочкой, однако, по собственным словам, запрещает приходить на эти встречи молодой пассии Омарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Ксении Бородиной обошлась подготовка детей к 1 сентября.

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