Посольство США в РФ пообещало ответить на высылку двух дипломатов из Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Sinitsyn

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В ведомстве выразили протест попыткам российского правительства «запугивать и преследовать» американских сотрудников дипмиссии.

Власти США пообещали ответить на высылку двух американских дипломатов из РФ. Об этом корреспонденту «Известий» сообщили представители посольства Соединенных Штатов в Москве. Решение было названо несправедливым, со стороны ведомства был выражен протест против попыток российского правительства «запугивать и преследовать» сотрудников дипмиссии.

«Мы полностью отвергаем основания для этой неспровоцированной высылки нашего дипломатического персонала… Правительство США отреагирует соответствующим образом», — заявили в посольстве.

Россия объявила персонами нон грата секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. Руководителю американской дипмиссии в Москве Линн Трейси была вручена официальная нота, незаконные действия вышеупомянутых сотрудников в ней названы несовместимыми с дипломатическим статусом. Силлина и Бернстайна обвинили в попытке нанести ущерб национальной безопасности РФ.

Предполагается, что американские дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым, мужчина работал на Силлина и Бернстайна, за выполненные их заданий получал деньги. Шонов прежде признал, что собирал данные о ходе спецоперации на Украине, он арестован по решению Лефортовского суда столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия выслала одного из сотрудников российского посольства.