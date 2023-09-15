«Это Вика»: Саша Петров женился на случайной знакомой

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О радостном событии звезда кино сообщил в социальных сетях, извинившись, что не рассказал обо всем сразу.

Саша Петров женился. Новость об этом неожиданно для всех появилась в его социальных сетях.

«Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС», — подписал актер видео с церемонии бракосочетания.

Звезда «Полицейского с Рублевки» подчеркнул, что о том, что это именно та самая, он понял в секунду.