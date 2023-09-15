Минфин США ввел санкции против 20 физлиц и компаний «АвтоВАЗ» и «Москвич»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Не все предприятия ожидают перемен в связи с ограничениями, так как они строят бизнес с целью оставаться независимыми от внешних партнеров.

Министерство финансов США расширило список антироссийских санкций. Перечень пополнился несколькими десятками компаний и 20 физическими лицами. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне на сайте американского ведомства. Под ограничительные меры попали, в том числе, автомобильные предприятия «Автодор», АвтоВАЗ, «Трансмашхолдинг», НПО «Сатурн», «Москвич» и «Соллерс».

Представители последней компании в интервью корреспонденту «Известий» сообщили, что не обеспокоены введенными против них санкциями. В пресс-службе «Соллерс» отметили — едва ли бизнес ощутит на себе негативные последствия, так как построен он с целью работать автономно и независимо от сторонних партнеров.

Помимо предприятий, связанных с автомобилями, американские санкции затронули финансовые организации, банки. Под санкциями США оказались также металлургические производства и компании, занимающиеся обработкой алмазов. Ожидаемо в список попали и объекты военно-промышленного комплекса.

Санкционное давление на Москву со стороны стран «коллективного Запада» усилилось после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Киевский режим в очередной раз возобновил обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, главы атакованных территорий обратились за помощью к президенту Владимиру Путину. Штаты и их партнеры из НАТО поддерживают Украину не только антироссийскими мерами, но и вложениями в армию, военной техникой и боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США планируют ввести санкции против Турции якобы за помощь России.