Горы кирпичей и языки пламени: первые кадры с места взрыва в Махачкале

Площадь пожара после взрыва в Махачкале достигла 600 квадратных метров

Фото, видео: видео из открытых источников; 5-tv.ru

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По предварительной информации, в горящих квартирах могут быть погибшие.

От взрыва газа в жилом доме Махачкалы вылетели части стен. Кирпичами завалило припаркованные автомобили. Шокирующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщалось ранее, площадь пожара на месте ЧП составляет 600 квадратных метров. Предварительно, пострадали несущие конструкции здания. Возгорание наблюдается в двух квартирах. На месте работают девять пожарных расчетов.

Информации о пострадавших пока не поступала. Прокуратура организовала проверку.