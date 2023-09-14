Горы кирпичей и языки пламени: первые кадры с места взрыва в Махачкале
Светлана Шевченко 456 0
Площадь пожара после взрыва в Махачкале достигла 600 квадратных метров
Эксклюзив
Фото, видео: видео из открытых источников; 5-tv.ru
По предварительной информации, в горящих квартирах могут быть погибшие.
От взрыва газа в жилом доме Махачкалы вылетели части стен. Кирпичами завалило припаркованные автомобили. Шокирующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Как сообщалось ранее, площадь пожара на месте ЧП составляет 600 квадратных метров. Предварительно, пострадали несущие конструкции здания. Возгорание наблюдается в двух квартирах. На месте работают девять пожарных расчетов.
Информации о пострадавших пока не поступала. Прокуратура организовала проверку.