Концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за три дня до шоу
Полина Долгова 25 0
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Что же делать поклонникам группы?
В Москве отменили концерт группы «Ленинград», который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября, говорится на сайте Kassir.ru.
«Мероприятие, запланированное к проведению на площадке БСА „Лужники“ 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что концерта не будет по независящим от организаторов причинам. Покупателям обещают вернуть деньги за билеты.
К слову, возмущенные фанаты уже налетели на социальные сети группы, в которых задают вопросы о том, почему концерт отменен и требует объяснения.
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