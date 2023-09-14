Готовится к премьере: что известно о состоянии госпитализированного Любшина

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Несколько дней назад 90-летний народный артист РСФСР был доставлен в Боткинскую больницу с подозрением на нарушение кровообращения головного мозга.

Госпитализированный несколько дней назад народный артист РСФСР Станислав Любшин идет на поправку и вовсю готовится к премьере. Об этом 5-tv.ru рассказал заместитель директора по связям с общественностью Московского Художественного театра имени Чехова Вадим Верник.

«Станислав Андреевич чувствует себя хорошо и находится в обычной палате. Готовится к премьере!» — заверил Верник.

Он добавил, что причиной ухудшения здоровья стали скачки давления. Врачи для перестраховки оставили 90-летнего артиста под наблюдением. В настоящее время его самочувствие опасений не вызывает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Станислав Любшин был доставлен в Боткинскую больницу 11 сентября с подозрением на нарушение кровообращения головного мозга.