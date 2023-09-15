Не остановился под огнем ВСУ и подвез боеприпасы: подвиг сержанта Лукина на СВО

Сержант Лукин не остановился под огнем ВСУ и подвез боеприпасы в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Российский военнослужащий неоднократно попадал прямо к линии соприкосновения с противником по долгу службы.

Сержант ВС РФ Анатолий Лукин выполняет доставку материально-технического имущества российским военнослужащим в зоне СВО. Его задача — обеспечение бесперебойным снабжением подразделений ВС РФ. Работа его опасная и сложна, требует сосредоточенности и быстрого принятия решений. О его заслугах и настоящем подвиге рассказали в Минобороны РФ.

Лукин неоднократно совершал рискованные, но такие нужные сослуживцам рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения с противником.

Во время выполнения очередной задачи по подвозу боеприпасов батарее, ведущей огонь по украинским нацистам, колонна техники, в которой находился и он, попала под минометный обстрел о стороны ВСУ. Враг преследовал злонамеренную цель — лишить ВС РФ помощи.

Однако сержант не растерялся в сложной обстановке, и сумел с помощью ловкого маневра вывести свой автомобиль из зоны поражения. Он отстранился на безопасное расстояние, не допустив повреждений, подрыва машины или потери снарядов.

Не прерывая движения, он достиг назначенной позиции и подвез самоходно-артиллерийской батарее боеприпасы в сроки, в которые она их и ожидала. Российские артиллеристы продолжили работать по вражеским целям. Благодаря усилиям Лукина удалось остановить наступающих боевиков ВСУ, разбив их технику и живую силу.

В оборонном ведомстве отметили, что в зоне СВО недавно отличился и другой боец ВС РФ. Младший сержант Равиль Абдрахманов, находясь на дежурстве в темное время суток, получил задание предотвратить высадку украинской ДРГ на берегу водоема и не допустить, чтобы противник захватил российские наблюдательные посты или опорные пункты.

На выполнение боевой задачи он направился в составе расчета самоходного артиллерийского орудия. Достигнув позиции, младший сержант оперативно смог определить объем работы и выстроить порядок действий с учетом всех возможных вариантов. Он моментально и безошибочно принял решение об открытии огня, что больного ударило по противнику — не только физически, но и морально.

В результате выполнения задачи, расчет ликвидировал три быстроходные лодки с диверсантами ВСУ численностью до 15 боевиков. Удалось разбить также два вражеских минометных расчета, обеспечивавших прикрытие высадки ДРГ.

Проявленные Абдрахмановым грамотность и профессионализм не дали воплотить в жизнь планы украинских нацистов, а также привели к значительному урону живой силе и технике противника.

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