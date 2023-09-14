Актера Станислава Любшина госпитализировали прямо из МХТ им. Чехова

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Народному артисту РСФСР 90 лет и он продолжает активно выступать на сцене, а также не отказывает себе в гастролях.

Народный артист РСФСР Станислав Любшин госпитализирован в столичную Боткинскую больницу прямо из Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

По данным 5-tv.ru, медики диагностировали у 90-летнего актера нарушение кровообращения головного мозга. Произошло это еще 11 сентября, однако стало известно это только сейчас.

Станислав Любшин — старейший актер МХТ им. Чехова, в котором он служит с 1981 года. Среди его ролей — разведчик Александр Белов в «Щит и меч», Иван в «Печки-лавочки», дядя Вова в «Кин-дза-дза!», граф Петр Толстой в «Царевиче Алексее» и еще десятки извесных киновоплощений.

Несмотря на свой почетный возраст, Любшин продолжает выходить на сцены и даже позволяет себе гастроли.

Как сообщал 5-tv.ru, в начале лета он посетил XVIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле. С этим проектом его связывают долгие годы сотрудничества.