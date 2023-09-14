«Кому букет невесты?»: Ирена Понарошку тайно вышла замуж за бизнесмена
Ирена Понарошку тайно вышла замуж за бизнесмена Руслана Годизова
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Телеведущая опубликовала снимок со свадебной церемонии.
Телеведущая Ирена Понарошку (настоящее имя Ирина Филиппова. — Прим. ред.) рассекретила свой семейный статус. Сорокалетняя знаменитость вышла замуж за предпринимателя Руслана Годизова. Пара зарегистрировала брак без излишнего внимания общественности.
Возлюбленные зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе, никому об этом не сообщив, чтобы избежать шумихи.
«Кому букет невесты?» — объявила телезвезда в личном блоге, добавив эмодзи в виде сердечка и обручального кольца к фото со свадебной церемонии.
Поклонники Понарошку засыпали звезду радостными комплиментами.
«Даже нас не пригласили»;
«Поздравляю! Но! Ждем подробностей»;
«А вот сейчас обидно было», — написали пользователи.
К слову, ее отношения с финансистом складывались нетипично. Влюбленность пришла не сразу, первое свидание было неудачным. Только намного позже Ирена поняла, что Руслан — именно тот, кто ей нужен.
Телеведущая уже была замужем. В 2010 году она сыграла свадьбу с диджеем DJ List (Александром Глуховым — Прим. ред.). У пары родились сыновья Серафим и Теодор. Десять лет спустя супруги расстались. Ирена тяжело переживала развод.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирена Понарошку похвасталась обручальным кольцом.