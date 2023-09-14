Боксера Шримуана подозревают в краже часов за 300 тысяч рублей в Шереметьево

Фото: Instagram* / sadudeeh

Читайте нас в: Дзен Новости

Своего аксессуара недосчитался сотрудник налоговой из Дагестана.

Знаменитого тайского боксера Садуди Шримуана подозревают в краже часов стоимостью 300 тысяч рублей. Telegram-канал Mash пишет, что произошло все в столичном аэропорту Шереметьево в первый же день нахождения звезды кулачного промоушена Bare Knuckle на территории РФ.

Из-за скандала под угрозой отмены оказался предстоящий бой с его участием. Боксер должен был встретится на ринге с бывшим чемпионом Hardcore Мартином Джуаряном. Состоится ли событие 16 сентября — выяснять будет следствие.

Согласно данным ресурса, о пропаже часов сообщил сотрудник налоговой из Дагестана Узден Узденов. Исчезновение дорогостоящего аксессуара он заметил после прохождения пункта досмотра и обратился за помощью к работникам аэропорта.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что Шримуан захватил часы собой во время прибывания в зале вылета, а после удалился. Азиатского боксера ищут.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженную артистку РФ Искандер арестовали за покушение на торговлю наркотиками.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.